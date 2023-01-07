سوهاج تعود للحياة.. 1.227 مليار جنيه مشروعات فى المراغة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وزار الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرا محافظة سوهاج، وخلال الزيارة افتتح الرئيس عددا من المشروعات التنمية بالمحافظة. يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية، بتحقيق التنمية فى كل ربوع الدولة، خصوصا محافظات الصعيد، والتى عانت على مدار سنوات من إهمال شديد.

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