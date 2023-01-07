الاستجابة لـ82%.. الوزراء: 115 ألف شكوى وطلب واستغاثة فى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فى تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونيًا والمساهمة فى حلها، فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين، ومتابعة آليات حل المشكلات الخاصة بهم.

وأكد الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، حرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب ومختلف شرائح المجتمع المصرى، لتلقى ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء، الدائم للمنظومة، عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى، وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها.

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى تلقى ورصد المنظومة 115 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2022، موضحًا أنه تم الانتهاء من مراجعتها وفحصها، وتوجيه ما يقرب من 91 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 20 ألف شكوى، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما أشار إلى أنه عقب مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص المختلفة، حيث اختصت الوزارات بنسبة 67% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وتلقت وتعاملت 9 وزارات هى: التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، مع حوالى 89% من إجمالى الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر.

وفيما يتعلق بالاستجابة، فأوضح "الرفاعى" أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز مميزة خلال الشهر، هى: الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الأوقاف، قطاع الأعمال العام، الخارجية، السياحة والأثار، التربية والتعليم والتعليم الفنى، البترول والثروة المعدنية، النقل، الزراعة واستصلاح الأراضى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، والتعليم العالى والبحث العلمى.

بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 محافظات هى: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، والغربية، مع نسبة 76% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات: أسوان، الإسماعيلية، بورسعيد، المنيا، السويس، كفر الشيخ، سوهاج، المنوفية، البحيرة، الأقصر، قنا، بنى سويف، أسيوط، القليوبية، الشرقية، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، والجيزة، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

واختصت باقى الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة، بنسبة 11% من إجمالى تلك الشكاوى، وحققت كل من؛ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

كما قام البنك المركزى بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفى والمعاملات المالية مع البنوك، والموجهة إلى القطاع خلال الشهر، وبدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى.

كما حققت جامعات: طنطا، المنصورة، جنوب الوادى، المنوفية، القاهرة، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، بورسعيد، وأسيوط، معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وفيما يخص أبرز القطاعات التى ورد حولها شكاوى واستغاثات من المواطنين، أوضح مدير المنظومة أنها تركزت بشكل أكبر فى الخدمات والسلع التموينية والغذائية، والحماية والدعم والتأمين الاجتماعى، والخدمات الصحية، وخدمات الأمن، والخدمات القضائية المعاونة، والشكاوى والإستغاثات التى تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، وخدمات الإسكان والمرافق، وخدمات الكهرباء، والشكاوى التى تختص بقطاع التعليم والبحث العلمى، وشكاوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والاتصالات والبريد، والموارد المائية، و البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات.

وحول الشكاوى الواردة للمنظومة بشأن الخدمات والسلع التموينية، فأشار "الرفاعى" لتلقى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر ديسمبر 11701 شكوى وطلب وبلاغ؛ حيث تم الانتهاء من فحص ودراسة وحسم 10622 شكوى وطلبا بنسبة إنجاز تعدت 91% من إجمالى تلك الشكاوى والطلبات.

وفى الإطار نفسه، قامت الوزارة بالتعامل مع (2735) شكوى وطلبا بشأن الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا، حيث أوضحت الوزارة أنها أحالت بيانات كافة مقدمى الشكاوى والطلبات إلى الجهات المعنية للتأكد من مدى استحقاق كل حالة على حدة، واتخاذ ما يلزم بشأنها، فيما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتلقى والتعامل مع (112) شكوى وبلاغا خلال الشهر من بعض المواطنين بشأن قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو ادعاء بيع سلع فاسدة أدت إلى تسمم بعض المواطنين، أو ادعاء وجود مصانع لإنتاج بعض المواد الغذائية لا تتبع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، حيث قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وحسم ما يزيد عن (107) شكاوى وبلاغات بنسبة 96% من تلك الشكاوى والبلاغات.

أما فيما يتعلق بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعى، فأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى خلال شهر ديسمبر الماضى من بحث ودراسة 10235 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين إصدار وإعادة تفعيل عدد 9263 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة، فى اطار التوسع فى زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الإجتماعية التى تستهدفها الدولة.

وفى سياق متصل وفى ضوء اهتمام الدولة بشأن تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من ذوى الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار 216 بطاقة خدمات متكاملة لمن تقدم منهم بشكاوى وإستغاثات خلال الشهر ذاته، علما بأنه قد تمت الاستجابة لمطلبهم بشأن طباعة البطاقات وتوصيلها لمحل إقامتهم من خلال الهيئة القومية للبريد وشركات الشحن.

فى حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال الشهر من بحث ودراسة 2579 شكوى وطلبًا واستغاثة تتعلق بإجراءات صرف المستحقات التأمينية.

وفيما يخص شكاوى الخدمات الصحية، فقد حرصت المنظومة على استمرار التنسيق مع أجهزة وهيئات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المصرية؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 7758 شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة خلال الشهر، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث نالت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بالوزارتين.

وحققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تلقتها، وكذا تعاملت المنظومة مع 1797 شكوى وطلبا والتماسا تختص بالقومسيون الطبى والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى 91 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، كما تضمنت 3007 شكاوى من بعض المواطنين بالخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية، بالإضافة إلى (332) طلبا وشكوى من نقص بعض الأدوية بالأسواق، أو ارتفاع أسعار البعض الآخر.

وحول شكاوى وطلبات تتعلق بالخدمات الأمنية، فأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن وزارة الداخلية استقبلت 6844 شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر تتعلق بمختلف هذه الخدمات، حيث استجابت القطاعات المختلفة بالوزارة للشكاوى وتم فحصها والتعامل معها على الفور.

وفيما يخص الخدمات القضائية المعاونة، تلقت الوزارة من خلال المنظومة 263 شكوى خلال شهر ديسمبر، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة.

وحول الشكاوى والاستغاثات التى تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، فأوضح الدكتور طارق الرفاعى أنه تم تسجيل 3733 شكوى واستغاثة متنوعة، حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالوزارات وعلى رأسها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وأجهزة المحافظات والجهات المعنية والتى سجلت استجابات سريعة لإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكاوى.

وحول شكاوى وطلبات قطاع الإسكان والمرافق، فقد تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية مع 16453 شكوى وطلبا، كان من بينها 11831 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد 4622 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بهذه القطاعات والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها.

واستمرارا لجهود التعامل مع شكاوى وطلبات خدمات الكهرباء، فقد تلقت وتعاملت المنظومة خلال شهر ديسمبر مع 3262 شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقد تم حسم 2336 شكوى بنسبة إنجاز 96%.

أما بخصوص قضايا التعليم والبحث العلمى، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر نفسه 3738 شكوى وطلبا بقطاع التعليم والبحث العلمى، حيث قامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، فى المحافظات المختلفة بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة فى ذلك القطاع، وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحسم (1505) شكاوى وطلبات، بنسبة انجاز 73%.

وفى سياق متصل، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعى بأنسب الطرق الممكنة، كما قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المرتبطة على المنظومة، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعى والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.

أما ما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر 6018 شكوى وطلبا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

كما حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التى تدخل فى نطاق اختصاص الوزارة، بعد تلقيها 3604 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث قامت الوزارة بدراستها وفحصها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وانتهت وزارة الموارد المائية والرى من بحث ودراسة 782 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر تتعلق ببعض المجارى المائية الرئيسية والتضرر من سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى، كما تمكنت أجهزة الوزارة بالمحافظات من التصدى للتعدى على المجارى المائية بصور مختلفة وفق ما ورد من شكاوى بهذا الشأن؛ حيث تم التنسيق مع الاجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات فى حال عدم رد الشيء لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.

وفيما يخص قضايا البيئة وشكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فقد أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى تلقى ورصد 17.6 ألف رسالة وصورة تم ترجمتها إلى 1956 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، للدراسة والفحص واتخاذ اللازم.

كما تلقت المنظومة 224 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين من انتشار التلوث السمعى والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين فى بعض المناطق السكنية.

واتصالًا، قامت الوزارات والمحافظات بالاستجابة لأكثر من 82% من الشكاوى الموجهة لها خلال الشهر، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى.