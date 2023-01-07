الكشف والعلاج مجانا.. صحة الإسكندرية تنظم عددا من القوافل الطبية

جدة - نرمين السيد - وقالت وكيلة وزارة الصحة فى الإسكندرية الدكتورة اميرة طهيو فى بيان لها، إن القافلة الأولى تنطلق غدا الاحد بقرية "العلا" ببرج العرب ويستمر عملها لمدة يومين، والثانية يومى 10 و 11 يناير بقرية " 18 " ببرج العرب، والثالثة يومى 15 و 16 يناير بقرية "حارس" بالعامرية، والرابعة يومى 17 و 18 بقرية "سند 3" بالعامرية، والخامسة يومى 22 و 23 بقرية " العراق " بالعامرية ، والسادسة يومى 29 و 30 بقرية 2 "الإمام البخارى" ببرج العرب.

وأضافت أن القوافل الطبية ستقوم بتوقيع الكشف الطبى على أهالى هذه المناطق فى عدة تخصصات طبية وصرف العلاج مجانا، وإجراء التحاليل والفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة فضلا عن التوعية الصحية للمواطنين.

وأوضحت، أنه تم مراعاة الاماكن الاكثر احتياجا لتنظيم وإقامة القوافل وبعدها عن أقرب مستشفى تابع لمديرية الصحة.