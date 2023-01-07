جدة - نرمين السيد - وقالت وكيلة وزارة الصحة فى الإسكندرية الدكتورة اميرة طهيو فى بيان لها، إن القافلة الأولى تنطلق غدا الاحد بقرية "العلا" ببرج العرب ويستمر عملها لمدة يومين، والثانية يومى 10 و 11 يناير بقرية " 18 " ببرج العرب، والثالثة يومى 15 و 16 يناير بقرية "حارس" بالعامرية، والرابعة يومى 17 و 18 بقرية "سند 3" بالعامرية، والخامسة يومى 22 و 23 بقرية " العراق " بالعامرية ، والسادسة يومى 29 و 30 بقرية 2 "الإمام البخارى" ببرج العرب.
وأضافت أن القوافل الطبية ستقوم بتوقيع الكشف الطبى على أهالى هذه المناطق فى عدة تخصصات طبية وصرف العلاج مجانا، وإجراء التحاليل والفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة فضلا عن التوعية الصحية للمواطنين.
وأوضحت، أنه تم مراعاة الاماكن الاكثر احتياجا لتنظيم وإقامة القوافل وبعدها عن أقرب مستشفى تابع لمديرية الصحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف والعلاج مجانا.. صحة الإسكندرية تنظم عددا من القوافل الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.