الصحة: مركز عيون الأطفال بمعهد الأبحاث الرمدية عالج 56 ألف حالة بـ 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال أكثر من 55 ألف طفل، وإجراء 1250 عملية جراحية، فى مركز عيون الأطفال بالمعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مركز العيون يُعد أول مركز متخصص فى فحص وعلاج وجراحات عيون الأطفال بمصر والشرق الأوسط، ومجهز بأحدث الأجهزة التشخيصية والجراحية لكافة التخصصات الفرعية فى عيون الأطفال، من عمر يوم وحتى 18 عامًا، ويضم 10 عيادات، بينهم 4 عيادات عامة للعيون، و6 عيادات تخصصية (عيون أطفال مياه بيضاء، حول، قرنية، مياه زرقاء، الشبكية والأطفال المبتسرين، تجميل عيون الأطفال).

وأكد «عبدالغفار» أهمية المركز فى مجال فحص وتشخيص أمراض عيون الأطفال، وتحديد بروتوكولات العلاج للأمراض الرمدية لدى الأطفال، مشيرًا إلى أن المركز يضم عيادة استشارى طب وجراحة العيون للأطفال، إلى جانب 3 غرف عمليات جراحية مجهزة بالكامل، منوها إلى أن المركز تم افتتاحه واستقبال المرضى فى 1 يناير 2020، فيما بدأت العمليات الجراحية فى شهر يونيو 2020.

وأشار الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أهمية المركز فى مجال فحص وتشخيص أمراض عيون الأطفال، وتحديد بروتوكولات العلاج للأمراض الرمدية لدى الأطفال، مشيرًا إلى أن المركز يضم عيادة استشارى طب وجراحة العيون للأطفال، إلى جانب 3 غرف عمليات جراحية مجهزة بالكامل، منوها إلى أن المركز تم افتتاحه واستقبال المرضى فى 1 يناير 2020، فيما بدأت العمليات الجراحية فى شهر يونيو 2020.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان الغنيمى مدير المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، حرص المعهد على التشخيص وتقديم العلاج الدوائى والجراحى للمرضى بأعلى معدلات الكفاءة والدقة، إلى جانب الحرص على تقديم خدمة طبية بجودة فائقة، من خلال البرامج التدريبية المستمرة للفرق الطبية، فضلاً عن الدورات التدريبية المتخصصة فى التعامل مع المرضى من الأطفال.

فيما أكدت الدكتورة هبة متولى مساعد مدير المعهد لمركز عيون الأطفال، أن المركز يضم أحدث كاميرا فى العالم لفحص شبكية الأطفال المبتسرين، حيث توثق الحالات وتطورها ومدى استجابتها للعلاج، مما يساعد الأطباء المعالجين أثناء الفحص والتشخيص، لحماية الطفل من التعرض للإعاقة البصرية، مضيفة أن المركز يضم أجهزة (موجات فوق صوتية للأطفال، قياس مقاسات العدسات، كهرباء الشبكية والأعصاب، أشعة مقطعية على الشبكية والعصب البصرى).

يُذكر أن المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، قد قدم خلال عام 2022 خدمات الفحص الطبى لـ 457 ألفا و785 مواطنا، واجرى 13 ألف و263 عملية جراحية، بمعدل يتراوح ما بين 30 إلى 40 جراحة يوميًا، تنوعت بين (ترقيع القرنية، جسم زجاجى بالعين، إزالة مياة بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكى، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين).