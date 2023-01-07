وزارة الري: البدء فى صب الخرسانات بمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 10:21 صباحاً - الدكتور سويلم : بدء صب الخرسانة فى قنطرة الديروطية بعد الإنتهاء من مرحلة تجهيزات الموقع والأعمال المؤقتة

- نهو أعمال الردم لزوم السد المؤقت والعمل على تركيب منظومة التجفيف بقنطرتى أبو جبل والساحلية

- نهو آبار النزح والمراقبة بموقع قنطرة أبو جبل

- نهو ٧٥ % من السد المؤقت بنظام الستائر المعدنية لقنطرة بحر يوسف والبدء فى تركيب مجموعة التجفيف

- الإعداد للبدء فى صب الأساسات الخازوقية لقنطرة بحر يوسف بنهاية شهر يناير الحالي

- إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه

- الإلتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع ، وتطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة المشروع

- هذا المشروع يُعد ضمن المشروعات الكبرى التى تهدف لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف المحافظات

- المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وصرح الدكتور سويلم أنه تم بدء صب الخرسانة فى قنطرة الديروطية بعد الإنتهاء من مرحلة تجهيزات الموقع والأعمال المؤقتة .

كما يجرى العمل فى قنطرتى أبو جبل والساحلية لنهو المرحلة الأولى المستهدفة خلال فترة السدة الشتوية (٥ – ٣٠) يناير الحالي ، حيث تم نهو أعمال الردم لزوم السد المؤقت والعمل على تركيب منظومة التجفيف ، كما تم نهو تنفيذ آبار النزح والمراقبة بموقع قنطرة أبو جبل .

كما تم نهو ما نسبته ٧٥ % من السد المؤقت بنظام الستائر المعدنية لقنطرة بحر يوسف والبدء فى تركيب مجموعة التجفيف وعمل التجهيزات للبدء فى صب الأساسات الخازوقية بنهاية شهر يناير الحالي .

وأوضح الدكتور سويلم أنه يتم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه لعدد (٤) بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل ، و عدد (٣) بوابات لقنطرة فم الديروطية ، و عدد (٢) بوابة لقنطرتى البدرمان والساحلية .

كما يلتزم المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع ، كما يتم مراعاه تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .

وأضاف سيادته أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، كما يأتي إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

ويهدف هذا المشروع لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، ويشتمل المشروع على إنشاء عدد (٧) قناطر هي (فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع.