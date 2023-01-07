وزير الرى: البدء فى صب الخرسانات بمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.





وصرح الدكتور سويلم، بأنه تم بدء صب الخرسانة فى قنطرة الديروطية بعد الانتهاء من مرحلة تجهيزات الموقع والأعمال المؤقتة، كما يجرى العمل فى قنطرتى أبو جبل والساحلية لنهو المرحلة الأولى المستهدفة خلال فترة السدة الشتوية (5 – 30) يناير الحالى، حيث تم نهو أعمال الردم لزوم السد المؤقت والعمل على تركيب منظومة التجفيف ، كما تم نهو تنفيذ آبار النزح والمراقبة بموقع قنطرة أبو جبل.

كما تم نهو ما نسبته 75 % من السد المؤقت بنظام الستائر المعدنية لقنطرة بحر يوسف والبدء فى تركيب مجموعة التجفيف وعمل التجهيزات للبدء فى صب الأساسات الخازوقية بنهاية شهر يناير الحالى.

وأوضح الدكتور سويلم، أنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه لعدد (4) بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل، وعدد (3) بوابات لقنطرة فم الديروطية وعدد (2) بوابة لقنطرتى البدرمان والساحلية.

كما يلتزم المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع، كما يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع.

وأضاف أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية كما يأتى استكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

ويهدف هذا المشروع لتحسين عملية الرى فى زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

ويشتمل المشروع على إنشاء عدد (7) قناطر هى (فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوى – الساحلية) وإنشاء مبانى للتشغيل والتحكم وعمل كوبرى علوى ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد 45 موقع بنطاق المشروع.