حياة كريمة- مشروعات شاهدة على الجمهورية الجديدة بقرية بلّانة بأسوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد العمدة كبير معلمى مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة مركز نصر بمحافظة أسوان، إن المدارس فى الآونة الأخيرة بعد حياة كريمة تطورت فى كل قرية من قرى نصر النوبة، وخف التكدس وزادت الفصول، وخفت الدروس الخصوصية، فبعد أن كان عدد التلاميذ نحو 60 طالبا فى الفصل الواحد، أصبح 40 طالبا فقط.

وأضاف: لدينا أيضا اكتفاء ذاتى من المدرسين، مع بعض الزملاء الذين يعملون بالحصة، وهم من المخلصين الذين يبذلون قصارى جهدهم، ومع انخفاض عدد التلاميذ يستطيع التلميذ أن يستوعب الدرس ويستطيع المعلم أن يؤدى واجبه.

أما مدحت حسن رئيس قرية بلّانة، فقال إن القرية أخذت نصيب الأسد فى التطوير، الغاز والصرف ومجمع الخدمات والمجمع الزراعى والحرفى ومحطة المياه وسوق وموقف ووحدات صحية وصناعات حرفية وزراعية، كان الصعيد مهمل لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع أن يصل بخدمات حياة كريمة إلى كل بيت.