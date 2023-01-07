زيارة السيسى لكاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس خلال زيارته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد: المصريون نسيج واحد) ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى تقدم بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال زيارة الرئيس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسى إنه يتابع قلق وخوف الشارع المصرى خلال هذه الفترة، مطالبا بعدم الخوف والقلق على مصر لسببين، الأول هو أن الله موجود ولن يترك المصريين، والثانى أن الدولة بمسؤوليها حريصة على تقليل الآثار الضخمة للأزمة العالمية، مشيرا إلى أن العالم سيختلف بعد الأزمة الأخيرة، خاصة لو استمرت الحرب الروسية الأوكرانية لعام آخر أو أكثر، وشدد على أن مصر تسير بشكل جيد وإن كانت هناك معاناة خلال هذه الفترة.

وتحت عنوان (د. مدبولى: تضافر الجهود لدفع التنمية بالصعيد).. نقلت صحيفة (أخبار اليوم) تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى- خلال استعراض تقرير حول جهود هيئة تنمية الصعيد بمحافظات الوجه القبلى- على تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بهدف دفع خطط التنمية فى الصعيد، بما بما يُسهم فى الاستفادة من الفرص الواعدة هناك، لتنفيذ مشروعات تساهم فى رفع مستويات التشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد شريف أحمد صالح أن الهيئة تُمارس دورها منذ إنشائها عام 2018 وفق استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد فى إطار رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية فى جميع المجالات بواقع 17 مشروعاً، فى المحور: الزراعى، والاجتماعى، والصناعى، والبيئى، وذلك بمُشاركة أهالى الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية، تحقق نسباً مرتفعة من التشغيل، وعائداً تنموياً للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية لتعزيز التنمية المتوازنة فى محافظات الصعيد.

واقتصاديا، ذكرت صحيفة (الجمهورية)- تحت عنوان (اتحاد الغرف التجارية: انهيار السوق الموازية للدولار.. بعد شهادات الاستثمار)- أن الاتحاد العام للغرف التجارية كشف عن انهيار السوق الموازية للدولار وإصابة معاملاته بالشلل، خلال اليومين الماضيين فى ظل زيادة المعروض وتراجع حجم الطلب مع تلاشى الزيادات غير المبررة واقترابها من الأسعار الرسمية بالبنك المركزى وهو 27,16 جنيه للدولار.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للغرف التجارية الدكتور علاء عز قوله إن تراجع السوق الموازية جاء بعد الإفراجات المتتالية التى قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية وتجاوزت 6.8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى بمقدار 470 مليون دولار خلال ديسمبر، ثم طرح البنك الأهلى وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوى غير مسبوق 25%، جذبت من يسعى لمخزن قيمة آمن بدلاً من مجازفة المضاربة بالدولار، ودفع من اشترى دولار من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالى 10 جنيهات خلال أسبوع.

وأضاف عز أن مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلى أثناء الإجازات إصدار شهادات الـ 25% فمن المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر إقفال الخميس 27.16 جنيه للدولار؛ لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد انتهاء إجازات البنوك يوم الاثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.

وعالميا.. وتحت عنوان (النواب الأمريكى يخفق فى اختيار رئيس جديد بعد 11 جولة تصويت).. ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن مجلس النواب الأمريكى فشل، أمس الأول، فى انتخاب رئيس جديد له بعد ۱۱ جولة تصويت كاملة بسبب انقسام الجمهوريين اصحاب الأغلبية الضئيلة فى مجلس النواب على مرشح حزبهم کیفن مكارثى، وسط حالة من عدم التوافق بين أعضاء الحزب الجمهورى خاصة الكتلة المتشددة التى ترفض حتى الآن انتخاب مکارثى.

وأضافت الصحيفة أن مرشح ولاية كاليفورنيا كيفن مكارثى، فشل خلال إحدى عشرة جلسة تصويت أجريت منذ الثلاثاء الماضى حتى أمس الأول، فى حشد الأصوات اللازمة لاعتلائه ثالث أهم منصب فى السياسة الأمريكية، مشيرة إلى أن بهذه النتيجة سيضطر المجلس إلى إجراء جولة أو عدة جولات تصويت جديدة لاختيار رئيسه.