«متخافوش».. رسائل السيسى للمصريين فى قداس عيد الميلاد (إنفوجراف) 

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان فى استقباله قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.





وتوجه الرئيس السيسى فى بداية حديثه بالتهنئة إلى الأخوة الأقباط، معربًا عن أمنياته فى أن يكون عام 2023، عام خير وسلام وأمن ومحبة على مصر والعالم أجمع. ويرصد "دوت الخليج" لكم أبرز تصريحات الرئيس السيسى، منها تمنياته بأن يكون 2023 عام خير على مصر والعالم، مؤكدًا أننا شعب واحد ولا يوجد أى شكل من أشكال التفرقة. وأكد أن مصر تحاول التصدى لجميع الأزمات، بالإضافة إلى متابعته لقلق الشارع: «لكننى أطمئنكم»، مشيرًا إلى أن مصر تسير بشكل صحيح رغم الأزمة العالمية.

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