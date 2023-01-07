تفاصيل طقس اليوم السبت 7 يناير.. لطيف نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وهناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية ، وحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الادارية 20 11 6 اكتوبر 20 10 بنهــــا 19 11 دمنهور 18 11 وادى النطرون 18 12 كفر الشيخ 19 11 المنصورة 18 12 الزقازيق 19 12 شبين الكوم 19 10 طنطا 19 10 دمياط 20 11 بورسعيد 19 11 الإسماعيلية 20 12 السويس 20 11 العريش 19 12 رفح 18 12 رأس سدر 21 13 نخل 16 06 كاترين 14 04 الطور 22 12 طابا 19 11 شرم الشيخ 23 15 الاسكندرية 20 13 العلمين الجديدة 19 12 مطروح 19 13 السلوم 18 08 سيوة 19 06 رأس غارب 21 14 الغردقة 23 14 سفاجا 23 15 مرسى علم 22 15 شلاتين 24 14 حلايب 21 14 أبو رماد 23 13 رأس حدربة 22 13 الفيوم 20 10 بنى سويف 20 09 المنيا 20 09 أسيوط 19 08 سوهاج 22 09 قنا 22 09 الأقصر 22 08 أسوان 23 11 الوادى الجديد 20 10 أبوسمبل 22 10

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