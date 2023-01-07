الأرصاد تتوقع شبورة صباحية وأمطار على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية والوجه البحرى. وأكدت أن هذا يأتى معطقس لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد يومى الأحد والاثنين (٨-٩) يناير 2023

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