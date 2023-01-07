نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 في المقال التالي
عمر شويل - جدة شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية جديدة، في بداية عام 2023، حيث تم الإعلان عن اتاحة 22 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 5 من مشروعاتها السكنية الجديدة، التي تتسع لتصل للعديد من المدن الجديدة في أكثر من محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.
شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023
كما تم تحديد يوم 15 من يناير المقبل لعام 2023، لطرح كراسة الشروط المطلوبة للحصول على الشقق السكنية المتاحة في أكثر من مشروع، مثل مشروع دار مصر، جنة مصر، سكن مصر، وأيضًا مشروعات الإسكان الساحلي. ويمكن للمتقدم الحصول على كراسة الشروط، خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير.
شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023
- أصدرت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها للحصول على وحدة سكنية من شقق الإسكان الاجتماعي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- يتقدم بطلب هذه الوحدة لنفسه وليس ككيان مؤسسي.
- الحد الأدنى لسن المتقدم 21 عاماً.
- يقدم ما يثبت أنه لم يحصل على تخصيص آخر لأي من الأراضي الإسكان الاجتماعي، أو أي من الوحدات السكنية في مشاريع الإسكان الاجتماعي المختلفة، مشروعات الإسكان المتوسط للأزواج أو للقصر.
مواصفات شقق الإسكان الإجتماعي
أعلنت وزارة الإسكان والتعمير، عن طرح 22 ألف وحدة سكنية متاحة في مشروعات مختلفة، نستعرض الآن الوحدات السكنية المتاحة في كل مشروع.
مشروع سكن مصر
يضم ما يقارب إلى 8000 وحدة سكنية، والتي تتراوح مساحة الوحدة السكنية بها من 103 متر مربع إلى 133 متر مربع، ويتم توزيعها في بعض المدن الجديدة وهي:
- أكتوبر الجديدة و القاهرة الجديدة.
- حدائق أكتوبر و الشروق.
- المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة.
- العلمين الجديدة.
- غرب قنا.
مشروع الإسكان الساحلي
ويضم هذا المشروع ما يقارب 1971 وحدة سكنية، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية في هذا المشروع من 90 متر مربع إلى 109 متر مربع، والتي توجد في هذه المدن:
- المنصورة الجديدة.
- دمياط الجديدة.
- رشيد.
- العلمين الجديدة.
مشروع دار مصر
يشمل مشروع دار مصر ما يقارب إلى 512 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها من 100 متر مربه أو 150 متر مربع، تتوزع في هذه المدن:
- 15 مايو والعبور.
- دمياط الجديدة.
- برج العرب الجديد.
مشروع جنة مصر
يضم مشروع جنة مصر 10000 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها من 100 متر مربع إلى 160 متر مربع، وتوجد في هذه المدن:
- 6 أكتوبر والشيخ زايد.
- دمياط الجديدة.
- المنصورة الجديدة.
- ملوي الجديدة.
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