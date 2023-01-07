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عمر شويل - جدة منذ انطلاق برنامج تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي سنة 2015 وقد حقق نجاحًا باهرًا، نظرًا لهدفه الملاحظ في إمداد فئة محدودي الدخل بالمعاش الاجتماعي المستحق لهم، كي يواجهوا ظروف المعيشة الصعبة، وبناء على ذلك يتم البحث بشكل متواصل عن بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي.

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

إن بوابة الاستعلام والشكاوي المقدمة من قبل برنامج تكافل وكرامة تساعد على معرفة موقف طلبات المتقدمين، وتقديم الشكاوي والاستفسارات من خلالها، وذلك يتم بصورة إلكترونية عن طريق الدخول للموقع الرسمي.

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة

كي نتمكن من الاستعلام عن طلب داخل تكافل وكرامة، فعلينا اتباع مجموعة من الخطوات الآتية:

نقوم في بداية الأمر بالدخول مباشرة إلى الصفحة الرسمية لبوابة تكافل وكرامة عبر الانترنت.

ومن بعدها نقوم بإدخال الرقم القومي الخاص بنا بصورة صحيحة داخل مربع البيانات المخصص لذلك.

ثم نقوم بالذهاب على أيقونة استعلام.

وبعدها سيظهر أمامنا صفحة بها كافة البيانات الخاصة بنتيجة الاستعلام الخاصة بنا.

حيث سنتمكن من معرفة كافة المعلومات التي تتمثل في اسم المستفيد ورقم بطاقة تكافل وكرامة الخاصة به، ونوعها، وحالتها.

وإذا تم تجميد البطاقة، فسيتم ذكر السبب الخاص بتوقفها.

وفي حال إن كانت البطاقة سارية، فسيتم عرض القيمة المستحقة للمتقدم.

طريقة تسجيل شكاوي تكافل وكرامة

تتم عملية تسجيل شكوي داخل برنامج تكافل وكرامة بشكل إلكتروني عن طرق اتباع سلسلة من الخطوات الآتية:

بعد قيامنا بالدخول على بوابة الاستعلام والشكاوي الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، فعلينا إدخال الرقم القومي الخاص بنا.

ومن ثم نقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل شكوى الظاهرة أمامنا بالصفحة.

وبعدها نقوم بتعبئة عددًا من البيانات الاستعلامية كي نواصل عملية تسجيل الشكوى.

فمن أهم تلك البيانات نوع الشكوى مع إدخال العنوان تفصيليًا ورقم الهاتف.

ويجب إدخال سبب كافي ومنطقي للشكوى.

ثم نقوم بالنقر على أيقونة تسجيل الظاهرة أسفل الصفحة.

وسيتم الحصول على رقم للشكوى من بعد النجاح في تسجيلها، ويحق لنا طباعتها، وبعد فترة سيتم الرد على الشكوى من خلال الأوراق المطلوبة.

ختامًا نكون قد عرضنا الدور الكبير التي تلعبه بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي، فلاحظنا أنه بإمكان أي مستفيد التوصل لكافة المعلومات عن بطاقته ومعرفة حالتها في غضون دقائق بسيطة، مع إمكانية إدخال أي شكوى أو استفسار تخص تلك الخدمة الاجتماعية.