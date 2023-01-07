أجمل العبارات ورسائل التهئنة بحلول عيد الميلاد المجيد لعام 2023، أيام قليلة ويحتفل الأخوة الأقباط بمصر بعيد الميلاد المجيد ” عيد المسيح”، فعيد الميلاد المجيد هو عيد سيدي كبير بالنسبة لاقباط العالم حيث يقيموا الاحتفالات في العالم الغربي في يوم الخامس والعشرون من ديسمبر من كل عام اما بالنسبة لاقباط الشرق يقيموا الاحتفالات يوم السابع من يناير من كل عام ويوافق ميلاد المسيح بالتاريخ القبطي 29 من كيهك قبطي.

أجمل عبارات ورسايل التهئنة بحلول عيد الميلاد المجيد لعام 2023

ويحتفل جميع الأقباط بمصر بميلاد المسيح برسائل تهنئة لبعضهم بمناسبة عيد الميلاد مع أرسال صور مطبوع عليها سانتا كلوز، ويبحث جميع الأشخاص عن رسالة تهنئة ومباركات لأرسالها وتبادلها بين العائلة وأصدقائهم، حيث أحتفل العالم أيضا منذ أيام قليلة برأس السنة وبداية عام جديد، موقع ثقفني الأخباري سوف يقدم لكم أجمل عبارات التهئنه والرسائل المطبوعة لأرسالها لمن تحب فتابعوا معانا السطور القادمة.

ما هي الطقوس التي يفعلها الأخوة الأقباط في مثل هذا اليوم

تقام جميع الكنائس صلاة قداس الميلاد قبل العيد بليله واحدة ويذهبون الأقباط إلى الكنائس بجميع أفراد عائلتهم وأصدقائهم ويحضور القداس وبإقامة الصلوات، وتعلو أصوات الترانيم في كل مكان، وتبدأ الصلاة من الساعة 7 ليلًا إلى 12 صباحا يوميًا حتى يوم العيد. ثم بعد ذلك يقيمون بتزين الكنيسة وشجرة الكريسماس يقومون أيضاً بتعليق الزينة والألعاب والهدايا، ويعشق الأطفال مشاركة الكبار في نصب شجرة الكريسماس، وتوجد تلك الشجرة بكل منزل قبطي حتى تتفنن كل عائلة بزينها حسب رغبتها، وفي اليوم التالي تقوم السيدات بتحضير عشاء لذيذ ودسم ويسمي “عشاء الميلاد “ ويلتف الجميع على مائده واحده يلتهمون أشهي الأكلات فيعتبر الديك الرومي أساس كل الموائد بجانب أنواع مختلفة من اللحوم لكن هو سيد الموائد بخلاف تقديم الحلويات، فبعض السيدات تعشق خبز وتحضير كحك العيد، الذي يتميز بطعم رائع، ويقيمون بصناعة البسكوت أيضاً، أما أغلب السيدات الأخريات يفضلون شراءه من محلات الحلويات. موقع ثقفني الأخباري يهنئ جميع الأخوه الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد ويقدم لكم أجمل الرسائل والتهاني والمباركات لقددوم عيد الميلاد المجيد.

رسائل عيد الميلاد المجيد لعام 2023

مع لحظات الميلاد.. تطفئ شموع وتشعل شموع.. أتمنى ليك عيد سعيد مع يسوع.

حبينا بس نقولهم عيد ميلاد مجيد سعيد.

يا طيور الحب هنيهم وبعيد الميلاد المجيد باركيهم، وكل كريسماس وأنتم بخير.

إذا كنت مشغول بعيد الميلاد المجيد فأنا مشغول إزاي أهنيك.

ممكن حد تاني يحبك ويكون من أجلك جريح لكن مهما يحب مش يحبك حب المسيح.

قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والشبكة لسا بخير happy new year

يا حمام بلغ الحلوين وقولهم كل سنة وهما طيبين.

خير وحب وفرحة قلب ونعمة رب وعيد سعيد يا أطيب قلب .

يا زهرة في البستان يا جميل كأرز لبنان كل يوم وانت قلبك بالمسيح مليان.

أحلى خبر!! النجم ظهر وإحنا على المذود رايحين كل سنة وانتوا بالمسيح فرحانين

في عيد ميلادك يا يسوع .. جايين وفى ايدينا شموع … تمسح من عنينا الدموع.

مع لحظات الميلاد .. تطفئ شموع وتشعل شموع .. أتمنى ليك عيد سعيد مع يسوع.

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل كريسماس وانت بخير.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد وأتمنى لك احلى عيد كريسماس.

مع لحظات الميلاد .. تطفئ شموع وتشعل شموع .. أتمنى ليك عيد سعيد مع يسوع.

العدرا بتوبها تغطيك .. الرب بنوره يحميك .. يسوع بقلبه يخبيك .. وبميلاده أهنئك.

قبل رن الاجراس وقبل رسائل عيد الميلاد المجيد وقبل بدء القداس حبيت اهنئ اغلى الناس.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود وليك تهنئه ملهاش حدود.

نفسى أكون بابا نويل وأجي في نص الليل واقولك happy new year.

يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم.

افرحوا وتهللوا ومزمور داود ترتله وبعيد الفادي تأملوا لانو أعظم من ولد من بين البشر .

مع رعاه ساهرين … ومجوس ساجدين …وملائكة مرنمين …نسجد واحنا فرحانين.

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عيد ميلاد مجيد وانت بخير وسعيد.

مع اخر لحظات نطفي شموع و نتمنى لكم سنه حب جديدة بلا دموع.

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه روحي وقلبي و باقة ورد و بوسه على أحلى خد.

أمانينا تسبق تهانينا … وفرحتنا تسبق ليالينا … وعيد سعيد عليكوا وعلينا.

عين ربنا شيفاك … وبأيده ماشي معاك …. وقلبه يشتاق سكناك.

رسائل مصورة لتهنئة بعير الميلاد المجيد