الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بدولة الكويت بمناسبة عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - تلا السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتهنئة الأقباط بدولة الكويت بمناسبة عيد الميلاد خلال الاحتفالية التى نظمتها الكنيسة المصرية بالكويت مساء اليوم الجمعة، وكان نص الرسالة "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج يطيب لى أن أرسل إليكم بأصدق التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركة وأدعو الله "العلى القدير" لكم بدوام النجاح والتوفيق، وأن ينعم على مصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.





وقدم السفير أسامة شلتوت وأعضاء السفارة المصرية فى الكويت خالص التهانى القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية وإلى جميع أبناء مصر فى دولة الكويت بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد راجيا الله أن يعيده علينا وعلى مصرنا الحبيبة والإنسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

كما وجه سفير مصر بالكويت الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة وللأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح وحكومة الكويت وشعبها الأصيل لما يقدمونه من اهتمام ورعاية دائمين لأبناء الجالية المصرية بما يَعكس متانة العلاقات الأخوية التى تربط بين شعبى وحكومتى وقيادتى البلدين الشقيقين.

مما لا شك فيه أن العالم أجمع يواجه اليوم، تداعيات الحروب والتوترات السياسية ، إلا أننا على ثقة فى قدرة وطننا على تجاوز التحديات بسواعد أبنائه المخلصين متحلين بالإرادة والامل فى مستقبل زاهر لمصرنا الغالية.

وأكد أسامة شلتوت أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مهمة لتعزيز قوة الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص فى مواجهة الأزمات العالمية كما حرصت على تحقيق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية لدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف مع المتغيرات المختلفة خاصة فى الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات عالمية وتداعياتها السلبية كما شرعت الدولة المصرية على مدار ثمانى سنوات فى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة للنهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجا ودعمهم ماديا وتمكينهم اقتصاديا وذلك من خلال استراتيجيات وبرامج اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة؛ حيث إن الاستثمار فى رأس المال البشرى يأتى فى صدارة أولويات الدولة المصرية.

وتابع "يطيب لى بهذه المناسبة، أن أعبر عن اعتزازنا بأبناء الجالية المصرية على أرض الكويت الشقيقة لدورهم المتميز فى تحقيق التنمية بدولة الكويت فى مختلف المجالات، وكذا نشيد بالحس الوطنى العالى الذى يتمتعون به وارتباطهم بقضايا وهموم الوطن ونشيد فى هذا الصدد بالدور الهام الذى تلعبه الكنيسة المصرية فى الكويت باعتبارها شريكا اساسيا فى كل جهد يبذل من اجل مصلحة الوطن ورفعة شأنه".

بدوره، وجه القمص بيجول الأنبا بيشوى راعى كنيسة مارمرقس للأقباط الأرثوذكس فى الكويت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لبرقية التهنئة التى أرسلها الرئيس السيسى لأقباط مصر فى الكويت كما وجه الشكر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وولى عهدة الشيخ مشعل الأحمد الصباح على تهنئتهما بعيد الميلاد.

شهد الاحتفالية قنصل عام مصر بالكويت السفيرة هبة ذكى ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية بالكويت وأبناء الجالية المصرية بالكويت.