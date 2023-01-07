وفاة وديع وسوف نجل المطرب السورى جورج وسوف بعد أزمة صحية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 12:30 صباحاً - أكد الإعلامى اللبنانى نيشان، فى اتصال مع قناة "الجديد"، وفاة وديع وسوف، نجل سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف، في مستشفى مار يوسف في بيروت.

وأفاد موقع "ET بالعربية" المتخصص بأخبار الفنانين بوفاة وديع وسوف ابن جورج وسوف، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات العملية التي أجراها مؤخرا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية والإعلامية في لبنان قد ضجت أمس بخبر تعرض وديع وسوف لحالة صحية حرجة.

يذكرأن، تعرض وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف إلى أزمة صحية كبيرة مؤخراً، يمكث على إثرها فى أحد مستشفيات لبنان، حيث نشر العديد من رواد تويتر تدوينات دعت لابن سلطان الطرب بالشفاء، منهم الإعلامى نيشان الذى كتب "قلبى حزين رب اشفيه"، وذلك فى رده على تغريدة لعدد ممن طالبوا بالدعوات له ليخرج من أزمته الصحية، التى وصفت بالحرجة دون الدخول فى التفاصيل.

كما ربط الكثيرون بين تغريدة إليسا الأخيرة التي طالبت فيها بضرورة الإتجاه لأحد مستشفيات لبنان والتبرع بالدم هناك، وبين تواجد وديع جورج وسوف هناك بنفس المستشفى.