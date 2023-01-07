- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حضر القداس محافظ الإسكندرية محمد الشريف، والدكتورعبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اللواء خالد البروى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والمستشار سعد السعدنى رئيس نادى القضاة والوفد المرافق له، وممثلى الأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
وفى كلمته، أكد محافظ الإسكندرية على حرص جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على المشاركة فى الاحتفال وليس التهنئة فقط، وذلك تأكيدًا على مشاعر الإخوة وروح الوطنية والتسامح الذى يميز أبناء الشعب المصرى، فمصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الاحتفال بمثل هذه المناسبات الدينية لا يكفيه يوم ولا حتى أعوام، وذلك لأن هذه المناسبات تحرك فى نفوس البشرية القيم والأخلاق والمبادئ التى وضعتها وأقرتها الأديان السماوية السمحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنائس الإسكندرية تصلى قداس عيد الميلاد المجيد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.