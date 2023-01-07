كنائس الإسكندرية تصلى قداس عيد الميلاد المجيد (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت كنائس الإسكندرية صلاة قداس عيد الميلاد بحضور نيافة الأنبا بافلى مساعد قداسة البابا تواضروس وأسقف قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق بالإسكندرية، وأعضاء المجلس الملى، وعدد من الآباء الكهنة.





حضر القداس محافظ الإسكندرية محمد الشريف، والدكتورعبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اللواء خالد البروى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والمستشار سعد السعدنى رئيس نادى القضاة والوفد المرافق له، وممثلى الأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وفى كلمته، أكد محافظ الإسكندرية على حرص جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على المشاركة فى الاحتفال وليس التهنئة فقط، وذلك تأكيدًا على مشاعر الإخوة وروح الوطنية والتسامح الذى يميز أبناء الشعب المصرى، فمصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الاحتفال بمثل هذه المناسبات الدينية لا يكفيه يوم ولا حتى أعوام، وذلك لأن هذه المناسبات تحرك فى نفوس البشرية القيم والأخلاق والمبادئ التى وضعتها وأقرتها الأديان السماوية السمحة.