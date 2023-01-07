- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، عبر تويتر: "ندعم بشدة السماح للمرأة بأداء فريضة الحج دون الحاجة إلى مصاحبة محرم لها وهو باب من أبواب التيسير على من تريد أداء شعيرة الحج أو العمرة".
وأكد أن هذا الأمر يتسق مع مراعاة فقه الواقع وروح الشريعة السمحاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: ندعم السماح للمرأة بأداء فريضة الحج دون محرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.