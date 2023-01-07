وزير الأوقاف: ندعم السماح للمرأة بأداء فريضة الحج دون محرم

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، عبر تويتر: "ندعم بشدة السماح للمرأة بأداء فريضة الحج دون الحاجة إلى مصاحبة محرم لها وهو باب من أبواب التيسير على من تريد أداء شعيرة الحج أو العمرة".

وأكد أن هذا الأمر يتسق مع مراعاة فقه الواقع وروح الشريعة السمحاء.