البابا تواضروس فى عظة قداس العيد: 5 طرق لتكون ولودًا

وفى خلال عظته قدم قداسة البابا عددًا من الدروس الروحية، وجاءت أبرز محتويات العظة أن عيد الميلاد هو عيد كونى، ونحن كبشر لا أحد يختار ظروف ميلاده ولكن السيد المسيح بحسب تدبير الأزمنة وفى ملء الخلاص رتب كل الظروف التى كانت ووجدت فى وقت ميلاده.
وأضاف البابا تواضروس، أن الكتاب المقدس يخبرنا أن مولود مريم العذراء سيحمل اسمين: "يسوع"، وتعنى مُخلّص، و"عمانوئيل"، ويعنى الله معنا، مما يعنى أن "يسوع" جاء من أجل خلاص الإنسان من الخطية، و"عمانوئيل" أنه صار ساكنًا فى حياتنا وقلوبنا، مما يعطينا الطمأنينة والسعادة، ولكن الميلاد يرسل رسالة أن الإنسان يجب أن يكون ولودًا أو مثمرًا، هل حياتك ولودة أو مثمرة؟
وأكد أن هناك 5 أنواع من الثمر:
- الذين يقدمون أبناء بالجسد من خلال الزواج الشرعى والمقدس، وعندما يرزقك الله أبناء وبنات يكونون أمانة من الله عندك لكى يصيروا نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم.
- الذين يقدمون أبناء من خلال التلمذة والتسليم الإنسانى ونقل الخبرة من جيل إلى جيل بأمانة، وعلى المستوى الكنسى توجد التلمذة الروحية.
- الذين يقدمون اختراعات واكتشافات جديدة تثرى الحياة وتخدم البشرية، فى شتى المجالات مثال: الزراعة والصناعة.
- الذين يقدمون مواهب متنوعة فى حياتهم، فى مجالات مثال: الرياضة والفن والأدب، وهذه المواهب لخدمة البشر.
- الذين يخدمون فى مجالات كثيرة، مثال: الذين يخدمون ذوى الهمم، والذين يخدمون الأرامل والأيتام، والذين يخدمون فى مجالات الخدمة الاجتماعية، وأيضًا الذين يخدمون فى مجالات الخدمة الطبية.
واختتم: "تستطيع أيها الحبيب أن تكون ولودًا ومثمرًا، وتكون حياتك مثمرة لأن الحياة المثمرة تُمثل معنى وجودك".
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