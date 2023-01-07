الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بإسنا فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة، بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطى.





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