وزيرة التضامن تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة.
ووجهت القباج، رسالة للأخوة الأقباط بهذه المناسبة، قائلة: بمشاعر تملؤها المحبة والسلام والترابط، أرسل أصدق التمنيات والتهانى بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثانى ولجميع الأخوة الأقباط فى مصر، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليهم وعلى مصر بالصحة والعافية وباليمن والبركات.
وأضافت: من وزارة التضامن الاجتماعى، وعلى أرض مصرنا الحبيبة التى تجمع كل فئات الشعب على قلب وطن واحد تعاهد على الألفة والمواطنة، ندعو الله أن يحمل العام الجديد لبلدنا الغالى الخير والبركة، داعين الله أن يرزق مصر الرفعة والنهضة، وأن يحفظها رئيسا وحكومة وشعبا دائما وأبدا.
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