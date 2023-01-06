بحضور محافظ البحر الأحمر.. إقامة قداس عيد الميلاد بالغردقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حضر القداس عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وعدد من المسلمين، وممثلو القوى والأحزاب السياسية. وشهدت كنائس البحر الأحمر إجراءات أمنية مشددة، كما وضعت قوات الأمن الحواجز الحديدية أمام الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها مع منع مرور السيارات والدراجات البخارية أمامها. وشدد اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، على ضرورة اليقظة والتعامل بكل حزم مع الخارجين على القانون واتخاذ كل الإجراءات لتوفير الأمن والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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