البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد: مجيئ السيد المسيح كان من أجل الكون

جدة - نرمين السيد - قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: "ونحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد، نحتفل بهذا العيد ليس بكونه عيدًا رمزيًا ولكن لكونه عيدًا كونيًا"، مضيفًا: "مجيئ السيد المسيح كان من أجل الكون كله".





وأضاف البابا تواضروس الثانى فى كلمته خلال قداس عيد الميلاد المجيد: "نحن كبشر لا أحد فينا يختار مكان ميلاده، أو وقت ميلاده أو يختار ظروف ميلاده بصفة عامة، ولكن السيد المسيح بحسب تدبير الأزمنة وفى ملئ الخلاص رتب كل الظروف التى كانت ووجدت فى وقت ميلاده، فهو لم يختر بلاد السلطة مثل روما، ولا بلاد الفلسفة مثل آثينا، ولكنه اختار قرية صغيرة تتبع أورشليم، وفى هذه القرية الصغيرة اختار أن يولد فى مزود حقير، وكان الوقت وقتها وقت اكتتاب وكلمة اكتتاب تعنى إحصاء، فكانت المدن مزدحمة لأنهم عندما كانوا يقيمون الإحصاء، كان لابد لكل شخص أن يعود لبلده التى ولد فيها، فكان هناك زحام". وتابع: "ولكن فى ميلاد السيد المسيح بحسب الإحصاء أو التعداد اللى تم، حمل رقم مواطن أرضى لأنه اتولد فى بيت لحم، ولكن الكتاب المقدس يخبرنا أن مولود مريم العذراء سيحمل اسمين، الاسم الأول هو يسوع، وكلمة يسوع تعنى مخلص، أى جاء ليخلص الإنسان من الخطية، والاسم الثانى هو عمانوئيل، ويعنى أن الله معنا، أى صار ساكنًا فى حياتنا، وهذا يعطينا شكل من أشكال الطمآنينة والسعادة".

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