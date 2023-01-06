متحدث الرئاسة ينشر صور زيارة السيسى لكاتدرائية ميلاد المسيح

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم الجمعة، صور زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.





وفى كلمته قدم الرئيس السيسى، التهنئة للحاضرين ولكل المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعبر عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير ومحبة وسلام فى كل العالم وليس فى مصر فقط. كما أكد أنه يكن كل التقدير والاحترام والاعتزاز لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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