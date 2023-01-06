أخبار مصرية

محمد السيد يحرز ذهبية تاريخية بكأس العالم لسيف المبارزة شباب بإيطاليا

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 10:28 مساءً - أحرز البطل المصري محمد السيد ذهبية كأس العالم لسلاح سيف مبارزة تحت 20 سنة، التي تقام في مدينة أودين بإيطاليا على مدار اليوم ، ونجح السيد في الفوز بدور النهائي على بطل إسرائيل بنتيجة 15-13 ليتوج بذهبية تاريخية في بطولة من أصعب بطولات الموسم الحالي.

واستهل السيد مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

ثم تمكن السيد من تحقيق الفوز في دور الـ64 على بطل أوركانيا بنتيجة 15-13 بعد أن فاز في مباراة دور ال128 على حساب بطل إستونيا بنتيجة 15-12، ثم نجح السيد في الفوز باللمسة الذهبية على بطل إسرائيل بنتيجة 15-14 بدور ثمن النهائي.

وواصل السيد في تقديم أداء مميز خلال مشواره في البطولة محققًا فوز صعب على بطل إيطاليا بدور نصف النهائي بنتيجة 11-10.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين كلًا من: "محمد السيد، محمود السيد، محمد محمود ياسين، يوسف شامل"، بالإضافة إلى الحكم إسماعيل خيرت، ويقود المنتخب فنيًا السيد سامي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا