محمد السيد يحرز ذهبية تاريخية بكأس العالم لسيف المبارزة شباب بإيطاليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 10:28 مساءً - أحرز البطل المصري محمد السيد ذهبية كأس العالم لسلاح سيف مبارزة تحت 20 سنة، التي تقام في مدينة أودين بإيطاليا على مدار اليوم ، ونجح السيد في الفوز بدور النهائي على بطل إسرائيل بنتيجة 15-13 ليتوج بذهبية تاريخية في بطولة من أصعب بطولات الموسم الحالي.

واستهل السيد مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

ثم تمكن السيد من تحقيق الفوز في دور الـ64 على بطل أوركانيا بنتيجة 15-13 بعد أن فاز في مباراة دور ال128 على حساب بطل إستونيا بنتيجة 15-12، ثم نجح السيد في الفوز باللمسة الذهبية على بطل إسرائيل بنتيجة 15-14 بدور ثمن النهائي.

وواصل السيد في تقديم أداء مميز خلال مشواره في البطولة محققًا فوز صعب على بطل إيطاليا بدور نصف النهائي بنتيجة 11-10.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين كلًا من: "محمد السيد، محمود السيد، محمد محمود ياسين، يوسف شامل"، بالإضافة إلى الحكم إسماعيل خيرت، ويقود المنتخب فنيًا السيد سامي.