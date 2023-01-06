البابا تواضروس: نصلى ليعطى الله الرئيس الصحة والتوفيق والقيادة الحكيمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 10:28 مساءً - قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن رسالة الميلاد هي أن تكون إنسانًا ولودًا ومثمرًا وتكون حياتك مثمرة على الدوام.

وتابع البابا تواضروس في كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة: "نرفع كل التهنئة بالعام الجديد والعام الميلادي الجديد إلى جموع الشعب المصري وإلى كل الكنائس، وفي المقدمة نرفع التهنئة للسيد الرئيس، الذي حافظ على هذا التقليد الجميل والحضور المبهج الذي يفرح كل المصريين ليس في مصر فقط ولكن في كل العالم".

وأكمل: "نصلي من أجل أن يعطي الله الرئيس الصحة والتوفيق والقيادة الحكيمة، كما نصلي من أجل كل المسئولين في بلدنا العزيز لكي يحرسهم الله ويبارك في حياتهم وعملهم، ونصلى من أجل سلام العالم ومن أجل كل النزاعات والصراعات والحروب الموجودة لكى يعطى الله سلاما وهدوءًا لكل العالم".

وأشار إلى أن هناك أنواعا كثيرة من البشر، مضيفا: "هناك البروفيسور مجدي يعقوب الذي يقدم خدمات علاج القلب مجانا للصغار والكبار، كما يجب أن نتذكر الراحل طه حسين، ونجيب محفوظ صاحب نوبل في أدب الرواية، وكل الكفاءات والقيادات العالية التي عاشت وقدمت الكثير، هذه المواهب التي حباها الله، وفي كل المجالات نستطيع أن نرى أناس بهذه الصورة ومواهب تثري حياة العالم".