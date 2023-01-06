السيسى: الدنيا بعد الأزمة العالمية هتكون مختلفة.. وإحنا ماشيين كويس

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن بعض المصريين يقولون إنهم قلقون، مضيفًا: "أنا سامع إن الناس فى مصر قلقانة، أنا سعيد بخوفهم عليها، بس بقولهم متخفوش لأن ربنا موجود هو أعز وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة طيبة لينا، طب إحنا نستحق، إحنا بنحاول نستحق كده".





وأضاف السيسى، خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة، أن تأثيرات الأزمة العالمية ضخمة جدًا، متابعًا: "الدنيا بعد الأزمة هتكون مختلفة عن الدنيا اللى إحنا شوفناها قبل كده، والأزمة الاقتصادية هتأثر على دول لو استمرت الحرب". وتابع: "إحنا الحمد لله ماشيين كويس، وإن كنا بنعانى، بس منخفش ولا نقلق، وبقول من فضلكم هتلاقوا ناس بتقول كلام كتير، اللى بيتكلم ميعرفش، فيقول خلوا بالكم من قناة السويس أوهيبيعوا حاجة، لو فى حاجة هاعملها هقولكم". ويحضر القداس، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبون عن الأزهر الشريف والأوقاف ودبلوماسيون وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وشخصيات عامة.

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