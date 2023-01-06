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وتوافد آلاف المواطنين على الكنائس منذ السادسة من مساء اليوم، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، الذى بدأ فى تمام الثامنة مساء، وسط تشديدات أمنية حول الكنائس، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ورصدت كاميرا "دوت الخليج"، تزيين العديد من الكنائس، ومحيطها تزامنا مع قداس عيد الميلاد المجيد.
وحرص الكثير من الشباب والفتيات والأسر وأطفالهم، على أخذ اللقطات التذكارية أمام المجسمات المضيئة، التى تم وضعها بجوار بوابات الكنائس.
كما تم تزيين أشهر ميدان المحافظة "ميدان صيدناوى" أو كما يلقبه البعض بميدان الأقباط، بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبى، بوضع أشجار الكريسماس العملاقة، وكذلك عددا من الغزلان المضيئة، الأمر الذى جعل الكثيرون يتوافدون إليه لالتقاط الصور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجسمات لبيت لحم وتزيين للميادين.. احتفالات عيد الميلاد المجيد بالمنيا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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