مجسمات لبيت لحم وتزيين للميادين.. احتفالات عيد الميلاد المجيد بالمنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - احتفل المسيحيون فى محافظة المنيا بعيد الميلاد المجيد، بتزيين الكنائس من الداخل والخارج، وعمل مجسمات عملاقة ببعض الميادين الملاصقة لها، وكذلك عمل مجسمات للسيد المسيح والسيدة العذراء وبيت لحم، لمحاكاة قصة مولد السيد المسيح.





وتوافد آلاف المواطنين على الكنائس منذ السادسة من مساء اليوم، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، الذى بدأ فى تمام الثامنة مساء، وسط تشديدات أمنية حول الكنائس، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ورصدت كاميرا "دوت الخليج"، تزيين العديد من الكنائس، ومحيطها تزامنا مع قداس عيد الميلاد المجيد.

وحرص الكثير من الشباب والفتيات والأسر وأطفالهم، على أخذ اللقطات التذكارية أمام المجسمات المضيئة، التى تم وضعها بجوار بوابات الكنائس.

كما تم تزيين أشهر ميدان المحافظة "ميدان صيدناوى" أو كما يلقبه البعض بميدان الأقباط، بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبى، بوضع أشجار الكريسماس العملاقة، وكذلك عددا من الغزلان المضيئة، الأمر الذى جعل الكثيرون يتوافدون إليه لالتقاط الصور.