الرئيس السيسى لـ"البابا تواضروس الثاني": "دعواتكم الطيبة لينا ولمصر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 09:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة إلى المشاركين فى قداس عيد الميلاد، قائلا: "عام سعيد كل سنة وانتم طيبين ربنا يحفظكم.. ودعواتكم الطيبة لينا ولمصر.. كل سنة وانتم طيبين".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متسائلا، خلال تواجده فى قداس عيد الميلاد لتقديم التهنئة بعيد الميلاد، داخل كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة: "مصر لو تعبت هنتخلي عنها؟!".