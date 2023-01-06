الرئيس السيسى لـ"البابا تواضروس الثاني": "دعواتكم الطيبة لينا ولمصر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 09:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة إلى المشاركين فى قداس عيد الميلاد، قائلا: "عام سعيد كل سنة وانتم طيبين ربنا يحفظكم.. ودعواتكم الطيبة لينا ولمصر.. كل سنة وانتم طيبين".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متسائلا، خلال تواجده فى قداس عيد الميلاد لتقديم التهنئة بعيد الميلاد، داخل كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة: "مصر لو تعبت هنتخلي عنها؟!".
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال الرئيس السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى : "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.
ودعا الرئيس السيسى في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، مضيفًا:"كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان".