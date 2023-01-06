الرئيس السيسى: كلام البابا تواضروس يحمل بلاغة وحكمة عظيمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 09:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يوجه كل التقدير والاحترام والاعزاز لقدارسة البابا، متابعا: "عايز أقولكم، متعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعزاز الذى اقدر به قداسة البابا وهذا ليس من فراغ".

وأضاف الرئيس السيسى: قولت كلام كلنا فاكرينه فى كل مرة اسمع حديث لقداسة البابا وكذلك الكتاب الذى صدر عن قداسته أجد بلاغة عظيمة، ولن أنسى قوله الأديان تتوافق وليس شرط أن تتطابق وهذا صحيح.

وتابع الرئيس السيسى: لابد أن تظل محبتنا لبعض دون تمييز، وكل الشعب لابد أن يجتهد كى يكون هذا فى نفوسنا وكذلك فى الأجيال المقبلة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى : "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

ودعا الرئيس السيسى في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، مضيفًا:"كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان".