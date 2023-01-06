السيسى يصافح عددا من حضور قداس عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - ويحضر القداس، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبون عن الأزهر الشريف والأوقاف ودبلوماسيون وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وشخصيات عامة.

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