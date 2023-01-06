وزيرة الشئون الاجتماعية بالكويت تزور مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك على هامش مشاركة وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية فى معرض الأسر المنتجة "بيت العرب"، الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بقصر القبة.

واستقبلت قيادات الوزارة الوزيرة الكويتية والوفد المرافق لها، حيث اصطحبتها جاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى ومحمد فتحى مدير مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات فى جولة بالمجمع، حيث شرحا كل الأنشطة والخدمات التى يقدمها المجمع للمستفيدات.

كما تفقدت مركز استضافة وتوجيه المرأة، وتعرفت على تاريخ إنشاء المراكز والفئات المستهدفة وشروط وإجراءات الالتحاق بالمركز والخدمات التى يقدمها من حماية ورعاية وتمكين للسيدات.

واستعرضت جاكلين ممدوح، مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، دور الوزارة الوقائى والتوعوى لمناهضة العنف الأسرى من خلال برنامج التربية الأسرية الإيجابية والذى يستهدف الأطفال من اليوم الأول فى الحمل وحتى بلوغ الطفل 18 عاما، تحت شعار "ربى بأمانة بدون إهانة".

كما يستهدف برنامج "مودة" المقبلين على الزواج، وأخيرا دور الرائدات الاجتماعيات فى رفع الوعى المجتمعى لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وتضمنت الجولة الاطلاع على بقية الخدمات الأخرى التى يقدمها المجمع لأهالى منطقة الأسمرات من وحدات الأسر المنتجة المتعلقة بالتمكين الاقتصادى وورش الرسم للأطفال وخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتابعت الوزيرة الكويتية والوفد المرافق لها احتفالية صغيرة قدمها أبناء منطقة الأسمرات المترددين على المجمع.

ومن جانبها، أشادت مى البغلى، وزيرة الشئون الاجتماعية والتنمية ووزيرة الدولة لشئون المرأة والطفولة بدولة الكويت، الخدمات والأنشطة المقدمة داخل مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، وبالتجربة المصرية لحماية المرأة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى ما يتعلق بالمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة والأسر المنتجة، وما يبذل من جهد لتمكين هؤلاء السيدات وإعادة إدماجهم فى المجتمع.

وأضافت وزيرة الشئون الاجتماعية والتنمية ووزيرة الدولة لشئون المرأة والطفولة بدولة الكويت، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بجمهورية مصر العربية فى إطار التنسيق المستمر مع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

يذكر أن مجمع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بمنطقة الأسمرات، يشرف عليه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وتعمل على متابعة كل الخدمات والأنشطة المقدمة داخله.