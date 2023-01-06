جدة - نرمين السيد - قال الرئيس السيسى، خلال تواجده بكاتدرائية ميلاد المسيح بـ "العاصمة الإدارية" فى احتفالية التهنئة بعيد الميلاد المجيد: "أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز لقداسة البابا تواضروس الثانى".





واستقبل الحاضرون فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كنيسة ميلاد المسيح، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأعلام والزغاريد فور وصوله لـ "كاتدرائية ميلاد المسيح". ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز لقداسة البابا تواضروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.