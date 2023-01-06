عاجل- السيسى: أتمنى أن يعم السلام والأمن على العالم فى 2023

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته خلال زيارته، اليوم الجمعة، لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، أن هذه المناسبة جميلة وسعيدة تمر بـ "المصريين"، موجها التقدير والاحترام لقداسة البابا تواضروس الثانى.

وأوضح أن الاعتزاز لقداسة البابا يأتى نتيجة حديثه العظيم وحكمته الكبيرة ولا أنسى قوله:" الأديان تتوافق ومش لازم الأديان تتطابق".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.