الرئيس السيسى لـ«الحاضرين فى قداس عيد الميلاد المجيد»: كلنا واحد وبنحبكم

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة، أننا فى حاجة إلى التأكيد على أننا جميعًا واحد، متابعًا: "إحنا واحد مفيش أى شكل من أشكال التفرقة بينا، اسمعوا كلامى، الكلام اللى بقوله لينا كلنا".

وتابع: "إحنا بنحبكم وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم".

ويحضر القداس البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبون عن الأزهر الشريف والأوقاف ودبلوماسيون وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وشخصيات عامة.