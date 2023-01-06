الحاضرون بقداس عيد الميلاد يستقبلون الرئيس السيسى بالزغاريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 08:26 مساءً -

استقبل الحاضرون قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالزغاريد.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى : "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التى تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

ودعا الرئيس السيسى في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التى أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، مضيفًا:"كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا فى أمن وأمان".