الرئيس السيسي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 08:26 مساءً -

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وبدأ قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

وقال الرئيس السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى : "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التى تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

ودعا الرئيس السيسى في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، مضيفًا:"كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان".