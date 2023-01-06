البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح.. بث مباشر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 08:26 مساءً - يقدم "صوت الأمة"، بثا مباشرا لوقائع مشاركة البابا تواضروس الثاني، فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت تنبيهات، بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضحت أن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين فى المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسةالتابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما ذكرت أنه سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمسسنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم، وحددت أخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023.

وأوضحت الكنيسة أنه ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداسسيبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وبالتالي من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة، وأشترطت إحضار أصل بطاقةالرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.