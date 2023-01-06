القومى للطفولة والأمومة يبحث التعاون المشترك مع الكويت (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت المهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الجمعة، المهندسة مى جاسم محمد البغلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة بدولة الكويت والوفد المرافق لها، بمقر المجلس.





يأتى ذلك على هامش مشاركتها فى المعرض العربى للأسر المنتجة الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يُعد مناسبة مهمة للإطلاع على منتجات الأسر العربية، والتعرف على ثراء وخصوصية ثقافات الدول العربية شرقًا وغربًا فى مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وحماية كثير من الصناعات من الاندثار فى وجه الثقافات الأخير التى قد تؤثر على أصالة هذه الحرف وتاريخها المشرف، ويعمل على فتح مجالات رائعة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين أرباب الحرف ومنتجيها وعارضيها، وبين قطاعات الأسر المنتجة بوجه عام.

رحبت المهندسة نيفين عثمان، والعاملين بالمجلس بالمهندسة مى جاسم والوفد المرافق لها معربة عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة والتى تهدف للتعرف على تجربة مصر فى مجال حقوق الطفل وحمايته، وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون، ونقلت للضيفة تحيات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والذى يولى قضايا الطفولة والأمومة اهتاماما خاصا متمنيا لها زيارة موفقة.



واستعرضت عثمان تشكيل المجلس منذ إنشائه، ومهامه الأساسية والتى تتمثل فى اقتراح سياسات وبرامج لضمان حق الطفل المصرى فى الحماية من كافة أشكال العنف، والإساءة، والاستغلال واقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفل والأم تحقيقا للمصلحة العليا لهما وانفاذ التشريعات الحالية أيضا، وكذلك العمل مع مؤسسات الدولة المعنية لإنفاذ حق الطفل فى مأوى آمن، وتنمية وجدانية ومعرفية، ومشاركة إيجابية، ولحماية الطفل" خاصة الأطفال المعرضين للخطر" ضحايا العنف.

كما أشارت عثمان إلى جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة فى اتاحة آليات لحماية الطفل على كافة المستويات والذى يتمثل فى الإدارة العامة لنجدة الطفل خط نجدة الطفل 16000، ودورها الأساسى فى التنسيق والتشبيك مع الجهات المعنية لتوفير الحماية العاجلة للأطفال ورفع الخطر بمعاونة شبكة من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظات ولجان حماية الطفل والتى تمثل الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطنى نظرا لتشكيلها، والذى يضمن وجود كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والحماية من خلال لجنة برئاسة السيد المحافظ على مستوى اللجنة العامة، ورئيس المركز على مستوى اللجان الفرعية.

ولفتت "عثمان" إلى الإطار التشريعى الخاص بحماية الأطفال و دور مصر الريادى فى هذا المجال فكانت مصر من أوائل الدول التى صادقت على المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثمنة على التعاون المثمر والهام مع النيابة العامة، "مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام"، مؤكدة على أن النيابة العامة لا تدخر جهدا فى توفير الحماية والتدخل العاجل فيما يحال اليها من الشكاوى والبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل، مشيرة الى الدور الهام والمحورى الذى يقوم به المجلس فى التوعوية، فى كافة القضايا التى تخص الطفل.

واستعرضت أمين عام المجلس مبادرتى "دوى" و"نورة" لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، مؤكدة على أن المجلس اتخذ عدة خطوات استباقية فى هذا الصدد بهدف تقليل الفجوة النوعية بين الجنسين، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للممارسات الضارة التى تلحق بالفتيات كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" وزواج الأطفال، والتمييز القائم على النوع، مشيرة إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى تم اطلاقه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، وتكامل كل الوزارات والهيئات المعنية فى هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموى وحقوقى، والذى بدأ تنفيذه فعليا مع بداية العام المالى 2022-2023، بدعم واهتمام كبير من جانب القيادة السياسية للارتقاء بجودة حياة المواطن، حيث يتحقق من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه، والتى تشمل العمل على خمسة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، والتحول الرقمى، والمحو الأخير الخاص بالتدخل التشريعى والذى يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى ويهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.

وعلى هامش الزيارة تفقد الوفد "الإدارة العامة لنجدة الطفل" للتعرف على آلية استقبال الشكاوى على الخط الساخن وكيفية إحالتها للجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى حماية الضحايا وإعادة تأهليلهم ومكوناته المتمثلة فى وحدة الدعم القانونى والتى تقدم الاستشارات القانونية، والخدمات القانونية من حيث طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات، بالإضافة إلى وحدة الرصد والإعلام والتى تعمل على رصد القضايا المتعلقة بالطفولة وإحالتها للإدارة العامة لنجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات حيالها، فضلًا عن وحدة الدعم النفسى والإرشاد الأسرى والتى تختص بتقديم خدمة نفسية عاجلة للأطفال ضحايا العنف والإساءة والاستغلال الجنسى والتجارى.



ومن جانبهم، أعرب الوفد عن سعادته بالتعرف بكل هذه الجهود، مؤكدين على دور مصر الريادى فى مجال حماية الأطفال، كما أثنى الوفد على منظومة حماية الطفل المصرى المتكاملة التى وضعها المجلس، وكذلك الإطار التشريعى المصرى، كما لفتوا إلى أن لمصر إطار تشريعى محكم يضمن الحماية لكل فئات الأطفال المعرضين للخطر وفى نزاع مع القانون والأطفال المجنى عليهم والشهود، مشيدين بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.