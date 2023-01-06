عاجل- السيسى: أتمنى أن يعم السلام والأمن على العالم عام 2023

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته خلال زيارته، اليوم الجمعة، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، أن هذه المناسبة جميلة وسعيدة تمر بالمصريين، موجها التقدير والاحترام لقداسة البابا تواضروس الثانى والاعتزاز.

وأوضح أن الاعتزاز لقداسة البابا جاء نتيجة حديثه العظيم وحكمته ولا أنسى قوله :" الأديان تتوافق ومش لازم الأديان".



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.