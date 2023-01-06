عاجل- استقبال حافل للرئيس السيسى فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور قداس عيد الميلاد لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط فى عيد الميلاد. وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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