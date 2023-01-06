جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى، أن مديرية الصحة والسكان بالمحافظة نظمت أولى قوافلها للعام الميلادى الجديد 2023، بقرية نجع السباعى التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 862 مواطنًا.





وقال الداودى - فى بيان اليوم الجمعة - إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على المواطنين فى 8 تخصصات طبية بواقع "178 حالة أمراض باطنة، 175 حالة طب أطفال، 169 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 145 حالة جراحة عظام، 84 حالة جراحة الفم والأسنان، 49 حالة جراحة عامة، 37 حالة أمراض نساء وتوليد، 25 حالة تنظيم الأسرة"، فضلاً عن إجراء فحوصات معملية لعدد 58 حالة، مؤكدًا أن هذه القافلة تأتى انطلاقًا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية. من جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إن هذه القافلة هى الأولى ضمن سلسلة قوافل مُقرر تنظيمها على مدار العام الجارى بالقرى الأكثر احتياجًا، والتى تحتاج إلى تعزيز الخدمات الطبية بها، مشيرًا إلى أن المديرية نجحت خلال العام الماضى فى تنظيم 51 قافلة طبية، تم خلالها توقيع الكشف على أكثر من 51 ألف مواطن، وتقديم العلاج بالمجان، وإجراء تحاليل معملية، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، فضلاً عن إحالة الحالات التى تتطلب إلى رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف الطبى على 862 مواطنًا بقرية نجع السباعى بقنا ضمن حياة كريمة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.