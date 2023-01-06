عاجل- وصول الرئيس السيسى إلى قداس عيد الميلاد المجيد (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، وكان فى استقباله البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.





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