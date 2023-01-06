البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد: يارب إمنحنا أن نكمل هذا اليوم بكل سلامة

جدة - نرمين السيد - وأضاف البابا تواضروس، خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: "يا رب على كل حال وفى كل حال سترتنا وحفظنتا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا".

ويحضر القداس، عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبون عن الأزهر الشريف والأوقاف ودبلوماسيون وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وشخصيات عامة.