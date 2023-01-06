الداخلية تعلن استمرار المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية يناير الجارى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن منظومة أمان مستمرة فى طرح كميات إضافية من السلع الغذائية عبرمنافذها المتحركة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، كما تحرص الوزارة فى إطارالمبادرة على توزيع مساعدات عينية على المواطنين فى المناطق الحضارية والأشد احتياجا.

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