رئيس شركة العاصمة الإدارية: 12 هيئة حكومية ستعمل بالعاصمة مارس المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يناير 2023 07:28 مساءً - قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة إن العاصمة بدأت منذ بداية العام الجارى بداية انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، متابعا: "بدأنا بمجلس الوزراء والأسبوع المقبل سيكون وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة"

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال تصريحاته مع الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أنه تم عمل جدول لنقل كل أسبوع عدة وزارات للعاصمة الإدارية، متابعا: ننظم عمليات وصول الموظفين للعاصمة الإدارية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال نهاية شهر فبراير أو نصف مارس ستكون كل الإجراءات الخاصة بنقل الموظفين انتهت، وسيكون هناك 12 هيئة تعمل داخل العاصمة الإدارية، موضحا أن هناك مواطنين يسكنون فى بعض الأحخياء بالعاصمة الإدارية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن كل المرافق كاملة فى العاصمة وهناك وحدات سكنية شاغرة بالعاصمة، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك عدد كبير يسكنون فى العاصمة الإدارية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومى للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والبديلة، والمشروعات المختلفة.

وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عباس إلى أنه تم الاتفاق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تخصيص أماكن لانتظار الأتوبيسات التى ستقل الموظفين، ضمن منظومة النقل الجماعى الذكى، التى تقوم بتنفيذها الوزارة.

كما تم التأكيد أنه يتم حاليا متابعة دقيقة لتفاصيل مستجدات معدلات الإنجاز المتعلقة بتنمية المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التى ينفذها القطاع الخاص.