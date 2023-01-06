وزيرة التعاون الدولى مهنئة بعيد الميلاد المجيد: المجد للٰه فى الأعالى

جدة - نرمين السيد - هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، جميع شعب مصر والأخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد، والذى تحتفل به البلاد غدا السبت، ويحصل فى مناسبته جميع المصريين على عطلة رسمية.





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