محافظ الجيزة يشدد على رفع الإشغالات وعدم السماح بأى تعدٍ بالطرق (صور)

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مراحل العمل بمشروع تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية فى المنطقة من شارع الأهرام وحتى شارع الملك فيصل، والقطاع الثانى من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشينى ومطلع الطريق الدائرى؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بتطوير كل المجارى المائية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية، لتحقيق نقلة نوعية فى الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين.
وكلف المحافظ برفع مخلفات الأعمال أولا بأول والمتابعة الدورية لأداء الشركات المنفذة للأعمال؛ للتأكد من التنفيذ على أكمل وجه.
وتفقد محافظ الجيزة أعمال تحويلات للمرافق فى بداية شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان وبشارع أحمد عرابى، مشددا على رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال.
كما شملت جولة المحافظ تفقد حالة النظافة والإشغالات بشوارع المحطة وترعة الزمر والبحر الأعظم وخاتم المرسلين وترسا بأحياء جنوب والعمرانية والطالبية، مؤكدا ضرورة أن تتواصل الجهود على مدار اليوم؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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