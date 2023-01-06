قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - يقدم "دوت الخليج" لمتابعيه خدمة البث المباشر لصلوات قداس عيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة 6 يناير 2023، من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى.





حضر عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبون عن الأزهر الشريف والأوقاف ودبلوماسيون وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وشخصيات عامة، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية. ونقلت القناة الأولى المصرية الفضائية، صلوات قداسة عيد الميلاد المجيد الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس بمشاركة مجموعة من آباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وعدد محدود من شعب الكنيسة بسبب الظروف الخاصة بكورونا.

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