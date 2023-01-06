طارق الفقى: أهالى سوهاج يحملوننى رسالة شكر للرئيس السيسى بعد الزيارة

جدة - نرمين السيد - قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن أهالى سوهاج حملوه رسالة شكر واجبة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بسبب زيارته للمحافظة، والتى رفعت من معنويات أهل سوهاج بشكل خاص وسكان الصعيد بشكل عام.





أضاف "الفقى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم"، والمُذاع عبر قناة "dmc"، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى محافظة سوهاج، تكلل جهود الدولة التى قامت بها مؤخرًا فى محافظة سوهاج، والتى كانت من أكثر المحافظات احتياجًا وتهميشًا على مستوى الجمهورية طوال السنوات الماضية، مؤكدًا: "ما حصلت عليه سوهاج من تنمية غير مسبوق فى السنوات الأخيرة، ولم يتم صرفه عليها منذ إنشاء المحافظة نفسها".

وتابع المحافظ: "خلال 8 سنوات تحولت محافظة سوهاج إلى محافظة جديدة، ورئيس الوزراء ذكر أنه تم إنفاق 102 مليار جنيه فى محافظة سوهاج فى الفترة الأخيرة، ولهذا تغيرت المحافظة بالكامل".

وبشأن مبادرة حياة كريمة، قال المحافظ: "حياة كريمة ليست قائمة على بنية أساسية فقط، ولكن مبادرة متعددة الأركان والملامح وفيها خدمات كثيرة، ونحن فى محافظة سوهاج لدينا بنية أساسية مؤهلة للاستثمار والصناعة، ومبادرة ابدأ قامت بأعمال كبيرة وانطلقت المبادرة من سوهاج وهذا أمر جيد للغاية".

وأكمل: "من خلال مبادرة ابدأ، يتم تقديم مجموعة كبيرة من الدورات لتأهيل الشباب لسوق العمل، ولذلك المناخ فى سوهاج مهيأ تمامًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، ويتم ترفيق المناطق الصناعية على أعلى مستوى، كما نهتم بالسياحة والزراعة وتعظيم دور الصناعة".

ولفت المحافظ، النظر إلى مجهودات مبادرة "حياة كريمة"، قائلًا: "مبادرة حياة كريمة غيرت شكل الحياة فى سوهاج، وجرى إنشاء 124 مدرسة جديدة خلال 2022 ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب 135 وحدة صحية ورفع كفاءة 44 آخرين، وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى لخدمة المواطنين".